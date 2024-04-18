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Avustralya Çelik Enstitüsü işlenmemiş hurda ihracatının yasaklanmasını istiyor

Perşembe, 18 Nisan 2024 10:58:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya Çelik Enstitüsü (ASI), hurdanın arzı giderek azalan değerli bir kaynak olduğunu gerekçe göstererek işlenmemiş hurda ihracatının yasaklanması çağrısında bulundu.

ASI, yerel çelik üreticilerinin ihracat yasaklanmadığı müddetçe büyümekte olan inşaat ve imalat sektörlerine hizmet sağlamakta zorluk yaşayacağını belirtti. Dolayısıyla üreticilerin hurda ithalatına yöneleceğini, bu durumun yerel sektöre zarar vereceğini ve sevkiyatlar aracılığıyla karbon salımını artıracağını ekledi.

Enstitü, “Kısıtlamalar, federal hükümetin net sıfır karbon salımı politikası beraberinde sera gazı salımını devamlı olarak düşürme ve sürdürülebilir yerel üretim kapasitesini artırma planlarıyla uyumlu olacak. Aynı zamanda döngüsel ekonomiye de katkı sağlayacak,” açıklamasını yaptı.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Avustralya Okyanusya 

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