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Avrupa Komisyonu karbonsuzlaşmayı desteklemek için Slovakya’nın finansmanını onayladı

Salı, 11 Ekim 2022 10:49:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu, Slovakya hükümetinin enerji yoğun sektörler de dahil olmak üzere AB Emisyon Ticaret Sistemine tabi şirketlere üretimlerini karbondan arındırma ve enerji verimliliklerini iyileştirme konusunda yardımcı olmak için planlanan toplam 1 milyar €’yu aşan finansmanını onayladı. Önlemler Avrupa yeşil mutabakat hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunurken, Rusya’dan ithal edilen fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılmasına ve yeşil geçişin hızlandırılmasına yardımcı olacak.

Söz konusu önlemler çelik de dahil olmak üzere belirli sektörlerin üretim süreçlerinde karbon emisyonunu azaltmalarına ve sanayi tesislerinde enerji verimliliği önlemleri uygulamasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Devlet yardımından yararlanacak projeler açık rekabete dayalı ihale süreciyle seçilecek ve iki kritere göre sıralanacak. Söz konusu kriterlere göre, kaçınılan ton başına karbon emisyonu için talep edilen en düşük yardım miktarı ve genel karbon emisyonu azaltma hedeflerinin gerçekleştirilmesi için en yüksek katkı göz önüne alınacak. Projeler ilki 2022 ve sonuncusu 2028 yılında gerçekleştirilmek üzere toplam beş ihale sonucunda seçilecek.

Önlemlerin yılda 5,23 milyon ton karbon emisyonunu önlemesi bekleniyor. Bu da Slovakya’nın 2030 yılı hedefinin %12’sinden fazlasına karşılık geliyor.


Etiketler: Slovakya Avrupa Birliği 

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