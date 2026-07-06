Avrupa Komisyonu 2026’nın ikinci çeyreği için SKDM sertifika fiyatını açıkladı

Avrupa Komisyonu, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında 2026 yılının ikinci çeyreği için resmi sertifika fiyatını 75,28€/mt olarak belirlediğini duyurdu.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 2026’nın ilk çeyreği için SKDM sertifika fiyatı 75,36€/mt seviyesinde belirlenmişti. 2026 yılı boyunca belirlenen her üç aylık fiyat, ilgili çeyrekte Avrupa Birliği’ne ithal edilen SKDM kapsamındaki ürünlerin gömülü emisyonlarına karşılık gelen SKDM sertifikalarının satışında uygulanacak.

Üç aylık fiyatlandırma sistemi 2026 boyunca devam edecek

2026 yılı boyunca SKDM sertifika fiyatları, her çeyrek için ayrı ayrı hesaplanarak yayımlanmaya devam edecek. Her çeyrek için geçerli fiyat, ilgili dönemin sona ermesini takip eden ilk hafta içinde AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamında gerçekleştirilen emisyon tahsisatı ihalelerinin ağırlıklı ortalama kapanış fiyatları esas alınarak belirlenecek. Üçüncü çeyreğe yönelik SKDM sertifika fiyatının ise 5 Ekim tarihinde açıklanması planlanıyor.