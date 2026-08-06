Avro bölgesinde sanayi üretici fiyatları 2026'nın Haziran ayında %0,3 geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre sanayi üretici fiyatları bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %0,3, AB-27 ülkelerinde %0,2 düşüş kaydetti.

Sanayi üretici fiyatları Mayıs ayında avro bölgesinde ve AB-27 ülkelerinde %0,2 yükselmişti. Haziran ayında sanayi üretici fiyatları 2025 yılının aynı ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde %4,6, AB-27 ülkelerinde %4,7 arttı.

Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde ve AB-27 ülkelerinde aylık %0,2 yükseldi. Sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %0,2, AB-27 ülkelerinde %0,3 arttı. Haziran ayında dayanıksız tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde yatay seyrederken, AB-27 ülkelerinde %0,1 azaldı. Ara malların fiyatları Mayıs ayına kıyasla avro bölgesinde ve AB-27 ülkelerinde %0,3 artış gösterdi. Aynı ayda enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %1,5, AB-27 ülkelerinde %1,4 geriledi.

Haziran ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %1,1 ile Slovakya, %1 ile Romanya ve %0,9 ile Estonya'da kaydedilirken, %1,7 ile Litvanya, %1,5 ile İrlanda ve %1,3 ile Bulgaristan ve Yunanistan en büyük düşüşleri kaydetti.

Geçtiğimiz yılın Haziran ayı ile karşılaştırıldığında sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %2,3, AB-27 ülkelerinde %2,2 artış kaydetti. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde yıllık %2,9, AB-27 ülkelerinde %2,8 arttı. Ara malların fiyatları avro bölgesinde %6,1, AB-27 ülkelerinde %5,7 yükseldi. Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde %0,6, AB-27 ülkelerinde %0,7 düşerken, enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %8,8, AB-27 ülkelerinde %10 yükseldi.

Aynı ayda verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %18,2 ile Bulgaristan, %14,3 ile Romanya ve %11,4 ile İrlanda'da kaydedilirken, düşüş görülen tek ülke %3,2 ile Lüksemburg oldu.