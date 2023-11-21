Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Eylül ayında aylık %0,4 arttı

Salı, 21 Kasım 2023 11:28:18 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi bu yılın Eylül ayında Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %0,5, yıllık ise %0,1 artış gösterdi. Ağustos ayında üretim aylık %0,8 gerilemişti.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık %0,4 artış ve yıllık %0,3 düşüş gösterdi. Üretim bir önceki ay aylık %1 yükselmişti.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Eylül ayında aylık %0,3 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,1 düşüş kaydederken, kamu inşaatları aylık %1,1 ve yıllık %2,8 artış gösterdi. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık %0,2 artış ve yıllık %0,3 düşüş gösterirken, kamu inşaatları da aylık %1,5 ve yıllık %2,5 artış kaydetti.

2022 yılının Eylül ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın Eylül ayında inşaat üretimi Slovenya’da %31,1, Polonya’da %13,8 ve Romanya’da %10,9 artarken, Finlandiya’da %6,2, İspanya’da %6,1 ve Macaristan’da %6 azaldı.

Ağustos ile karşılaştırıldığında ise, inşaat üretimi Eylül ayında Slovenya’da %7,4, Polonya’da %3,6 ve Slovakya’da %2,3 artarken, Romanya ve Macaristan’da %1,9, Portekiz’de %1,2 ve Avusturya’da %0,9 düşüş gösterdi.