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Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Ekim ayında aylık %0,9 geriledi

Salı, 26 Aralık 2023 09:25:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi bu yılın Ekim ayında Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %0,6, yıllık ise %0,4 düşüş gösterdi. Eylül ayında üretim aylık %0,7 artmıştı.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık %0,9 ve yıllık %0,7 düşüş gösterdi. Üretim bir önceki ay aylık %0,8 yükselmişti.  

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Ekim ayında aylık %0,6 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,8 düşüş kaydederken, kamu inşaatları aylık %0,5 ve yıllık %1,8 artış gösterdi. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık %0,8 artış ve yıllık %0,7 düşüş gösterirken, kamu inşaatları da aylık %1 ve yıllık %0,2 gerileme kaydetti.  

2022 yılının Ekim ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın Ekim ayında inşaat üretimi Romanya’da %9,2, İspanya’da %8,3 ve Polonya’da %7,5 artarken, Finlandiya’da %7,3, İsveç’te %4,6 ve Belçika’da %3,5 azaldı.  

Eylül ile karşılaştırıldığında ise, inşaat üretimi Ekim ayında Romanya ve İsveç’te %3, İspanya’da %1,4 ve Avusturya’da %1,3 artarken, Slovenya’da %6,1, Almanya ve Slovakya’da %2,2 ve Fransa’da %2 düşüş gösterdi.


Etiketler: Avrupa Birliği İnşaat 

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