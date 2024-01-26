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Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Kasım ayında aylık %1 geriledi

Cuma, 26 Ocak 2024 11:57:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi geçtiğimiz yılın Kasım ayında Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %1, yıllık ise %2,1 düşüş gösterdi. Ekim ayında üretim aylık %0,4 gerilemişti.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık %1 ve yıllık %2,2 düşüş gösterdi. Üretim bir önceki ay aylık %2,2 düşmüştü.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Kasım ayında aylık %1,1 ve 2022’nin aynı ayına kıyasla %2,5 düşüş kaydederken, kamu inşaatları aylık %0,2 düşüş ve yıllık %0,2 artış gösterdi. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık %1,2 ve yıllık %2,4 düşüş gösterirken, kamu inşaatları da aylık %0,4 ve yıllık %1 gerileme kaydetti.

2022 yılının Kasım ayı ile karşılaştırıldığında geçtiğimiz yılın Kasım ayında inşaat üretimi Romanya’da %14,4, Slovenya’da %11,6 ve İspanya’da %9,7 artarken, Macaristan’da %12,8, Finlandiya’da %6,9 ve Çek Cumhuriyeti’nde %6,5 azaldı.

Ekim ile karşılaştırıldığında ise, inşaat üretimi Kasım ayında Romanya’da 2,6, Slovakya’da %2,4 ve İspanya ile Belçika’da %1,1 artarken, Çek Cumhuriyeti’nde %3,8, Almanya’da %2,9 ve Macaristan’da %2,6 düşüş gösterdi.


Etiketler: Avrupa Birliği İnşaat 

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