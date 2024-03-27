Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Ocak ayında aylık %0,5 yükseldi

Çarşamba, 27 Mart 2024 11:37:20 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi bu yılın Ocak ayında Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %1 düşüş ve yıllık %0,1 artış gösterdi. Aralık ayında üretim aylık %1,3 yükselmişti.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık %0,5 ve yıllık %0,8 artış gösterdi. Üretim bir önceki ay aylık %0,1 artmıştı.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Ocak ayında aylık %2,7 ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %2,9 artış kaydederken, kamu inşaatları aylık %0,8 düşüş ve yıllık %1,8 artış gösterdi. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık %2,1 ve yıllık %2,4 düşüş gösterirken, kamu inşaatları da aylık %1 ve yıllık %2,8 artış kaydetti.

Aralık ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın Ocak ayında inşaat üretimi Macaristan’da %10,2, Almanya’da %2,7 ve İsveç’te %2,4 artarken, Romanya’da %34,3, Polonya’da %16,5 ve Hollanda’da %9,9 azaldı.

Geçtiğimiz yılın Ocak ayı ile karşılaştırıldığında ise, inşaat üretimi Macaristan’da %17,1, İspanya’da %15,1 ve Portekiz’de %3,9 artarken, Hollanda’da %15,7, Romanya’da %14,7 ve Slovakya’da %12,8 düşüş gösterdi.