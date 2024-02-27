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Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Aralık ayında aylık %0,8 yükseldi

Salı, 27 Şubat 2024 12:24:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %1,3, yıllık ise %2,4 artış gösterdi. Kasım ayında üretim aylık %0,5 gerilemişti.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık %0,8 ve yıllık %1,9 artış gösterdi. Üretim bir önceki ay aylık %0,4 düşmüştü.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Aralık ayında aylık %1,4 ve 2022’nin aynı ayına kıyasla %1,1 artış kaydederken, kamu inşaatları aylık %1,1 düşüş ve yıllık %4,1 artış gösterdi. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık %1,1 ve yıllık %1,3 düşüş gösterirken, kamu inşaatları da aylık %0,6 düşüş ve yıllık %4,7 artış kaydetti.

2022 yılının Aralık ayı ile karşılaştırıldığında geçtiğimiz yılın Aralık ayında inşaat üretimi Romanya’da %30,7, Polonya’da %18,9 ve Belçika’da %10,7 artarken, Macaristan’da %10,4, Avusturya’da %8,7 ve İsveç’te %6,1 azaldı.

Kasım ayı ile karşılaştırıldığında ise, inşaat üretimi Aralık ayında Romanya’da 10,3, Polonya’da %8,5 ve Macaristan’da %5 artarken, Slovakya’da %10, Almanya’da %3,4 ve Avusturya’da %1,9 düşüş gösterdi.


Etiketler: Avrupa Birliği İnşaat 

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