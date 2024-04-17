﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Salzgitter’in bağlı kuruluşu Peiner Träger inşaat sektöründe karbonu azaltılmış çelik kullanımını teşvik edecek

Çarşamba, 17 Nisan 2024 13:41:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman çelik üreticisi Salzgitter Group’un bağlı kuruluşu Peiner Träger GmbH, inşaat sektöründe karbonu azaltılmış çeliğin kullanımını teşvik etmek ve çeliği düşük emisyonlu bir yapı malzemesi haline getirmek amacıyla İsveç merkezli BE Group AB ile bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı. Böylece şirketler mevcut ortaklıklarına SALCOS® markası altındaki yapısal çelikten üretilen karbonu azaltılmış profili dahil etti.

BE Group’un CEO’su Peter Andersson, “Artık ürün portföyümüz Peiner Träger GmbH’nin düşük karbon ayak izine sahip SALCOS® yapısal çeliğini içeriyor. Bu da sektörün yeşil dönüşümüne olan bağlılığımızı güçlendiriyor ve müşterilerimizin sürdürülebilirliğe geçişini destekliyor,” dedi. İnşaat sektöründe yeşil dönüşüm tüm hızıyla devam ederken karbonu azaltılmış yapı malzemelerine yönelik talebin önümüzdeki yıllarda artacağı anlaşılıyor.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi İnşaat 

Benzer Haber ve Analizler

Thyssenkrupp Duisburg’daki ilk doğrudan indirgenmiş demir tesisinin inşasına başlayacak

14 Şub | Çelik Haberler

Alman çelik sektörü 2015’te ılımlı bir iyileşme bekliyor

19 Oca | Çelik Haberler

EUROFER 2014’te AB inşaat sektörü üretiminde %1,5 artış bekliyor

21 Nis | Çelik Haberler

ThyssenKrupp inşaat ürünleri biriminin satışını tamamladı

11 Eyl | Çelik Haberler

EUROFER 2013’de ABD inşaat faaliyetlerinin artacağını öngörüyor

10 May | Çelik Haberler

Türkiye filmaşin piyasasında talep güçleniyor

20 May | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’li çelik imalatçısı rüzgar enerjisi projelerine yönelik işbirliği yapacak

17 May | Çelik Haberler

Türk üreticiler filmaşin fiyatlarını güçlü tutmaya çalışıyor

21 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Thyssenkrupp Duisburg’daki ilk doğrudan indirgenmiş demir tesisinin inşasına başlayacak

14 Şub | Çelik Haberler

Alman çelik sektörü 2015’te ılımlı bir iyileşme bekliyor

19 Oca | Çelik Haberler