Salzgitter’in bağlı kuruluşu Peiner Träger inşaat sektöründe karbonu azaltılmış çelik kullanımını teşvik edecek

Çarşamba, 17 Nisan 2024 13:41:56 (GMT+3) | İstanbul

Alman çelik üreticisi Salzgitter Group’un bağlı kuruluşu Peiner Träger GmbH, inşaat sektöründe karbonu azaltılmış çeliğin kullanımını teşvik etmek ve çeliği düşük emisyonlu bir yapı malzemesi haline getirmek amacıyla İsveç merkezli BE Group AB ile bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı. Böylece şirketler mevcut ortaklıklarına SALCOS® markası altındaki yapısal çelikten üretilen karbonu azaltılmış profili dahil etti.

BE Group’un CEO’su Peter Andersson, “Artık ürün portföyümüz Peiner Träger GmbH’nin düşük karbon ayak izine sahip SALCOS® yapısal çeliğini içeriyor. Bu da sektörün yeşil dönüşümüne olan bağlılığımızı güçlendiriyor ve müşterilerimizin sürdürülebilirliğe geçişini destekliyor,” dedi. İnşaat sektöründe yeşil dönüşüm tüm hızıyla devam ederken karbonu azaltılmış yapı malzemelerine yönelik talebin önümüzdeki yıllarda artacağı anlaşılıyor.