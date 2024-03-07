Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Ocak ayında aylık %0,9 düştü

Perşembe, 07 Mart 2024 13:03:02 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, sanayi üretici fiyatları geçen yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde ve Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB) %0,9 düşüş gösterdi. Aynı ayda sanayi üretici fiyatları geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla avro bölgesinde %8,6 ve AB bölgesinde %8,4 geriledi.

Aralık ayı ile karşılaştırıldığında, Ocak ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %2,9 ve AB bölgesinde %2,5 düşüş gösterdi. Sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %0,6, AB bölgesinde %0,5 yükselirken dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde %0,2 ve AB bölgesinde %0,1 düştü. Aynı ayda dayanıklı olmayan tüketim mallarının fiyatları hem avro bölgesinde %0,3, AB bölgesinde %0,2 artış gösterdi. Ara malların fiyatları avro bölgesi ve AB bölgesinde sırasıyla %0,2 ve %0,1 geriledi.

Söz konusu ayda aylık bazda en yüksek oranlı artışlar %5,3 ile Estonya, %4 ile İrlanda ve %2,4 ile Çek Cumhuriyeti’nde görülürken, %14,3 ile Slovakya, %3 ile Polonya ve %2,2 ile Avusturya’da düşüş kaydedildi.

2022 yılının Ocak ayı ile karşılaştırıldığında, geçtiğimiz yılın aynı ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %21,3 ve AB bölgesinde %20,1 düşüş gösterdi. Ara malların fiyatları avro bölgesinde %5,8 ve AB bölgesinde %5,9 gerilerken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde yıllık %1,1 ve AB bölgesinde %0,5 arttı. Ocak ayında dayanıklı olmayan tüketim malları yıllık bazda avro bölgesinde %2 ve AB bölgesinde %1,7 artış gösterirken, sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %2,1 ve AB bölgesinde %1,9 yükseldi.

Ocak ayında yıllık bazda en büyük artışlar %15 ile Lüksemburg, %0,7 ile Malta ve %0,3 ile Slovenya’da kaydedildi. İrlanda, Bulgaristan ve Litvanya ise sırasıyla yıllık %21,5 %17,8 ve %12,3 düşüş kaydetti.