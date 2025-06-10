Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Nisan ayında aylık %2,2 gevşedi

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre sanayi üretici fiyatları Nisan ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %2,2 ve Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB) %2,1 düşüş kaydetti. Aynı ayda sanayi üretici fiyatları geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla avro bölgesinde %0,7 ve AB bölgesinde %0,6 yükseldi.

Mart ayı ile karşılaştırıldığında, Nisan ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %7,7 ve AB bölgesinde %7,1 düşüş kaydetti. Sermaye mallarının fiyatları iki bölgede de yatay seyrederken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde ve AB ülkelerinde %0,1 artış kaydetti. Aynı ayda dayanıklı olmayan tüketim mallarının fiyatları iki bölgede de %0,3 yükseldi. Ara malların fiyatları ise yine aynı bölgelerde %0,1 düşüş kaydetti.

Söz konusu ayda aylık bazda en yüksek oranlı artışlar %0,3 ile Güney Kıbrıs, %0,2 ile Malta ve Slovenya ve %0,1 ile Letonya ve Lüksemburg’ta görülürken, %4,9 ile Bulgaristan, %4,3 ile Fransa ve %4 ile İrlanda’da düşüş kaydedildi.

2024 yılının Nisan ayı ile karşılaştırıldığında, bu yılın aynı ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %0,3 ve AB ülkelerinde %0,5 artış gösterdi. Ara malların fiyatları avro bölgesinde %0,4 ve AB bölgesinde %0,5 artarken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde %0,9 ve AB bölgesinde %1 yükseldi. Nisan ayında dayanıklı olmayan tüketim malları yıllık bazda avro bölgesinde %1,8 ve AB bölgesinde %2,1 artış gösterirken, sermaye mallarının fiyatları iki bölgede de %1,6 büyüme kaydetti.

Nisan ayında yıllık bazda en büyük artışlar %17 ile Bulgaristan, %5,4 ile İrlanda ve %5,3 ile Yunanistan’da kaydedildi. Litvanya %3,4, Portekiz %2,4 ve Çek Cumhuriyeti %1,4 düşüş kaydetti.