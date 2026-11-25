Romanyalı UMB Steel, Raiffeisen Bank Romania'dan 120 milyon € finansman alarak Otelu Rosu çelik tesisinin yeniden geliştirilmesi sürecinde önemli bir adım daha attı. 24 Kasım tarihinde açıklanan finansman, şirketin yeni üretim tesislerinin inşasına ve mevcut sanayi kompleksinin modernizasyonuna devam ettiği bir dönemde sağlandı. UMB Steel, söz konusu yatırımla yalnızca uzun süredir atıl durumda olan çelik tesisini yeniden faaliyete geçirmeyi değil aynı zamanda Romanya'nın inşaat ve altyapı sektörleri için yeni bir yerel uzun mamul tedarik kaynağı oluşturmayı hedefliyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre Raiffeisen Bank tarafından sağlanan finansman, Otelu Rosu çelik tesisindeki yatırımın farklı aşamalarını destekleyecek. Öte yandan sahadaki inşaat çalışmaları devam ederken, yeni haddehanenin çatı montajına kısa süre önce başlandı. 1,04 milyar RON değerindeki haddehane projesi, 24.000 metrekarelik bir ana üretim binasını ve iki yardımcı tesisi kapsıyor. Şirket ayrıca mevcut sanayi binalarının, demir yolu ve elektrik altyapısının modernizasyonu üzerinde çalışırken, öngerilmeli çelik halatlarının üretimi için ayrı bir tesis kurmaya hazırlanıyor.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere 2012 yılından bu yana faaliyette olmayan Otelu Rosu çelik tesisi, 2025 yılı Ocak ayında Umbrarescu ailesi tarafından işlemle ilgili masraflar da dahil olmak üzere yaklaşık 141,65 milyon RON karşılığında satın alınmıştı. Tesiste yıllık yaklaşık 700.000 mt uzun mamul üretim kapasitesi oluşturmayı planlayan UMB Steel, yeni üretim tesislerinin geliştirilmesi için Alman SMS Group ve İspanyol Sarralle ile anlaşma imzaladı. Yatırım kapsamında SMS Group'un CMT 700 teknolojisi Avrupa'da ilk kez kullanılacak olup planlanan ürün portföyünde inşaat demiri, diğer çelik çubuklar, kompakt kangallar ve filmaşin yer alıyor. Ancak çelik üretiminin yeniden başlamasına ilişkin kesin bir takvim henüz açıklanmadı.