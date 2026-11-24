23 Kasım Salı günü JSW Steel Italy ile Metinvest arasında, Piombino çelik üretim merkezine ilişkin çerçeve anlaşmanın güncellenmesi amacıyla bir toplantı gerçekleşmişti. İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığında (MIMIT) düzenlenen toplantıdan anlaşma çıkmadı. Uilm sendikası, “JSW Steel Italy Yönetim Kurulu Başkanı Marco Carrai'nin Hindistan'daki grup yönetimiyle görüşmesi ve gerekli onayları alması gerektiğini belirtmesi üzerine toplantı anlaşma sağlanamadan sona erdi,” açıklamasında bulundu.

Temmuz 2025 tarihinde imzalanan anlaşma, halihazırda İtalya'nın ücret destek programı kapsamında bulunan yaklaşık 800 işçinin JSW Steel Italy'den Metinvest'in kurmayı planladığı çelik tesisine geçişini kapsıyor. İşçilerin geçiş sürecinin 2026 yılının ilk yarısında başlaması planlanıyordu. Ancak Ukrayna merkezli grubun yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle projenin gecikmesi, anlaşma şartlarının yeniden düzenlenmesini gerekli kıldı.

Metinvest toplantıda yeni çelik tesisinin kurulması için gruba ortak olacak veya grubun yerini alacak bir yatırımcı belirlemeye yönelik görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. Yeni ortağın kim olacağının Aralık ayının üçüncü haftasına kadar netleşmesi bekleniyor.

Dolayısıyla Piombino'da çelik üretiminin yeniden başlaması halen Metinvest'in projesinin yeni ortaklık yapısının belirlenmesine ve JSW ile imzalanan anlaşmada istihdamın korunmasına yönelik hükümlerin güncellenmesine bağlı. Uilm sendikası, “MIMIT, Piombino çelik üretim merkezinde istihdamın korunması için anlaşmaya varılmasının önemini bir kez daha vurguladı. Bu doğrultuda bakanlık, JSW'nin ek süre talebini kabul etti ve önümüzdeki günlerde yeniden bir toplantı düzenleyecek,” ifadelerine yer verdi.