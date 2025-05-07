Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Mart ayında aylık %1,6 geriledi

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre sanayi üretici fiyatları Mart ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde ve Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB) %1,6 düşüş kaydetti. Aynı ayda sanayi üretici fiyatları geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla avro bölgesinde %1,9 ve AB bölgesinde %2,1 yükseldi.

Şubat ayı ile karşılaştırıldığında, Mart ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %5,8 ve AB bölgesinde %5,5 düşüş kaydetti. Sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %0,1 yükselirken, AB bölgesine yatay seyretti. Dayanıklı tüketim mallarının fiyatları ise avro bölgesinde %0,2 ve AB ülkelerinde %0,1 artış kaydetti. Aynı ayda dayanıklı olmayan tüketim mallarının fiyatları iki bölgede de %0,5 yükseldi. Ara malların fiyatları avro bölgesinde yatay seyrederken, AB bölgesinde %0,1 artış gözlendi.

Söz konusu ayda aylık bazda en yüksek oranlı artışlar %1,3 ile Yunanistan, %0,9 ile Lüksemburg’da ve %0,6 ile Slovenya’da görülürken, %8 ile Estonya, %3,9 ile İspanya ve %3,3 ile İtalya’da düşüş kaydedildi.

2024 yılının Mart ayı ile karşılaştırıldığında, bu yılın aynı ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %3,8 ve AB ülkelerinde %4,1 artış gösterdi. Ara malların fiyatları avro bölgesinde %0,8 ve AB bölgesinde %0,9 artarken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde %0,9 ve AB bölgesinde %1 yükseldi. Mart ayında dayanıklı olmayan tüketim malları yıllık bazda avro bölgesinde %1,7 ve AB bölgesinde %1,9 artış gösterirken, sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %1,8 ve AB bölgesinde %1,7 büyüme kaydetti.

Mart ayında yıllık bazda en büyük artışlar %22 ile Bulgaristan, %10,6 ile İrlanda ve %10,2 ile Danimarka’da kaydedildi. Lüksemburg %4,5, Portekiz %1 ve Fransa ile Litvanya %0,6 düşüş kaydetti.