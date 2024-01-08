Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Kasım ayında aylık %0,3 düştü

Pazartesi, 08 Ocak 2024 11:54:48 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, sanayi üretici fiyatları geçen yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %0,3 ve Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB) %0,2 düşüş gösterdi. Aynı ayda sanayi üretici fiyatları geçtiğimiz yılın Kasım ayına kıyasla avro bölgesinde %8,8 ve AB bölgesinde %8,1 geriledi.

Ekim ayı ile karşılaştırıldığında, Kasım ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %0,8 ve AB bölgesinde %0,3 düşüş gösterdi. Sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %0,1, AB bölgesinde %0,2 gevşerken dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde %0,1, AB bölgesinde %0,2 düşüş yaşadı. Aynı ayda dayanıklı olmayan tüketim mallarının fiyatları hem avro hem de AB bölgesinde yatay seyretti. Ara malların fiyatları avro bölgesi ve AB bölgesinde sırasıyla %0,5 ve %0,4 geriledi.

Söz konusu ayda aylık bazda en yüksek oranlı artışlar %4,1 ile İsveç, %2,4 ile Fransa ve %0,7 ile Bulgaristan’da görülürken, %3 ile Slovakya, %2,3 ile Portekiz ve %2,1 ile İspanya’da düşüş kaydedildi.

2022 yılının Kasım ayı ile karşılaştırıldığında, geçtiğimiz yılın aynı ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %23,7 ve AB bölgesinde %21,3 düşüş gösterdi. Ara malların fiyatları avro bölgesinde %5,3 ve AB bölgesinde %5,2 gerilerken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde yıllık %3,4 ve AB bölgesinde %2,8 arttı. Kasım ayında dayanıklı olmayan tüketim malları yıllık bazda avro bölgesinde %3,6 ve AB bölgesinde %3,4 artış gösterirken, sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %3,1, AB bölgesinde %3 yükseldi.

Kasım ayında yıllık bazda en büyük artışlar %20,4 ile Lüksemburg, %10,9 ile Slovakya ve %2,9 ile Slovenya’da kaydedildi. Belçika, İtalya ve Litvanya ise sırasıyla yıllık %18,7, %16,3 ve %15,3 düşüş kaydetti.