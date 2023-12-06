Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Ekim ayında aylık %0,2 arttı

Çarşamba, 06 Aralık 2023 10:12:20 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, sanayi üretici fiyatları bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde ve Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB) %0,2 artış gösterdi. Aynı ayda sanayi üretici fiyatları geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla avro bölgesinde %9,4 ve AB bölgesinde %8,7 geriledi.

Eylül ayı ile karşılaştırıldığında, Ekim ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %1 ve AB bölgesinde %0,6 artış gösterdi. Sermaye mallarının fiyatları iki bölgede de yatay seyrederken dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde %0,1 artış gösterdi ve AB ülkelerinde sabit kaldı. Aynı ayda dayanıklı olmayan tüketim mallarının fiyatları hem avro hem de AB bölgesinde %0,1 düşüş gösterdi. Ara malların fiyatları iki bölgede de %0,3 geriledi.

Söz konusu ayda aylık bazda en yüksek oranlı artışlar %4,9 ile İrlanda, %2,2 ile İtalya ve %0,7 ile Hollanda’da görülürken, %3,7 ile Lüksemburg, %2,7 ile Litvanya ve %1,9 ile Yunanistan’da düşüş kaydedildi.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayı ile karşılaştırıldığında, bu yılın aynı ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %25 ve AB bölgesinde %22,7 düşüş gösterdi. Ara malların fiyatları avro bölgesinde ve AB bölgesinde %5,3 gerilerken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde yıllık %3,7 ve AB bölgesinde %3,1 arttı. Ekim ayında dayanıklı olmayan tüketim malları yıllık bazda avro bölgesinde %4,2 ve AB bölgesinde %4 artış gösterirken, sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %3,7, AB bölgesinde %3,5 yükseldi.

Ekim ayında yıllık bazda en büyük artışlar %18,4 ile Lüksemburg, %2,5 ile Slovenya ve %1,1 ile Slovakya’da kaydedildi. Bulgaristan, Belçika ve Yunanistan ise sırasıyla yıllık %25,9, %20,5 ve %14,7 düşüş kaydetti.