Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları 2026’nın Nisan ayında %0,6 arttı

Avrupa Birliği’nin istatistik ofisi Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre sanayi üretici fiyatları 2026’nın Nisan ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %0,6, Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB) ise %0,7 arttı. Mart ayında sanayi üretici fiyatları avro bölgesinde %3,4, AB ülkelerinde ise %3,1 artış göstermişti. Nisan ayında sanayi üretici fiyatları yıllık bazda avro bölgesinde ve AB’de %4,9 arttı.

Mart ayı ile karşılaştırıldığında Nisan ayında ara malların fiyatları avro bölgesinde ve AB’de %1,8 arttı. Enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %0,4 düşerken, AB’de %0,3 yükseldi. Sermaye mallarının ve dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde ve AB’de %0,3 artış kaydetti. Dayanıklı olmayan tüketim mallarının fiyatları ise her iki bölgede değişmedi. Enerji hariç toplam sanayi fiyatları avro bölgesinde ve AB’de %0,9 arttı.

Söz konusu ayda aylık bazda en yüksek artışlar %3,0 ile Danimarka, %2,7 ile Hırvatistan ve %2,4 ile Belçika’da görülürken, düşüşler %2,1 ile Fransa, %0,8 ile Estonya ve %0,3 ile İsveç’te kaydedildi.

2025 yılının Nisan ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın aynı ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %12,3, AB ülkelerinde %12,6 arttı. Ara malların fiyatları avro bölgesinde %3,9, AB ülkelerinde %3,7 artış gösterirken, sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %2,1, AB ülkelerinde %1,9 yükseldi. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde %2,7, AB ülkelerinde %2,5 arttı. Dayanıklı olmayan tüketim mallarının fiyatları ise her iki bölgede %0,2 düştü. Enerji hariç toplam sanayi fiyatları avro bölgesinde %2,3, AB’de ise %2,1 arttı.

Bahsi geçen ayda yıllık bazda en yüksek artışlar %14,5 ile Bulgaristan, %13,1 ile Litvanya ve %11,5 ile Romanya’da görülürken, düşüşler %3,7 ile Lüksemburg, %1,2 ile Estonya, %0,7 ile Kıbrıs ve %0,6 ile Letonya’da kaydedildi.