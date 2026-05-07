Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları 2026’nın Mart ayında %3,4 artış kaydetti

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre sanayi üretici fiyatları 2026’nın Mart ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %3,4, Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB) ise %3,2 arttı. Aynı ayda sanayi üretici fiyatları 2025 yılının Mart ayına kıyasla avro bölgesinde %2,1, AB ülkelerinde %2,0 yükseldi.

Şubat ayı ile karşılaştırıldığında Mart ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %11,1, AB bölgesinde %10,2 arttı. Sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %0,2, AB bölgesinde %0,3 artış kaydetti. Dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde %0,2, AB’de %0,1 yükselirken, aynı ayda dayanıklı olmayan tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde ve AB’de %0,3 arttı. Ara malların fiyatları ise avro bölgesinde %0,7, AB ülkelerinde %0,8 artış gösterdi.

Söz konusu ayda aylık bazda en yüksek artışlar %6,9 ile Litvanya, %6,5 ile İspanya ve %5,9 ile İtalya’da görülürken, en büyük düşüşler %12,3 ile Estonya, %5,3 ile Finlandiya ve %2,5 ile Bulgaristan’da kaydedildi.

2025 yılının Mart ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın aynı ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %4,2, AB ülkelerinde %4,4 arttı. Ara malların fiyatları avro bölgesinde %2,0, AB ülkelerinde %1,7 arttı. Dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde %2,5, AB ülkelerinde %2,3 yükseldi. Mart ayında dayanıklı olmayan tüketim malları yıllık bazda avro bölgesinde yatay seyrederken, AB’de %0,1 artış gösterdi. Sermaye mallarının fiyatları ise avro bölgesinde ve AB ülkelerinde %1,6 büyüme kaydetti.

Bahsi geçen ayda yıllık bazda en yüksek artışlar %7,8 ile Romanya, %7,5 ile Bulgaristan ve %7,2 ile Litvanya’da kaydedilirken, en büyük düşüşler %4,9 ile Lüksemburg, %2,4 ile Estonya ve %1,3 ile Slovakya’da görüldü.