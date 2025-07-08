Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları 2025’in Mayıs ayında %0,6 geriledi

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre sanayi üretici fiyatları Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde ve Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB) %0,6 düşüş kaydetti. Aynı ayda sanayi üretici fiyatları geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla avro bölgesinde %0,3 ve AB bölgesinde %0,4 yükseldi.

Nisan ayı ile karşılaştırıldığında, Mayıs ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %2,1 ve AB bölgesinde %2,3 düşüş kaydetti. Sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde yatay seyredip AB bölgesinde %0,1 yükselirken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde %0,3 ve AB ülkelerinde %0,1 artış kaydetti. Aynı ayda dayanıklı olmayan tüketim mallarının fiyatları iki bölgede de %0,2 yükseldi. Ara malların fiyatları ise yine aynı bölgelerde %0,1 düşüş kaydetti.

Söz konusu ayda aylık bazda en yüksek oranlı artışlar %1 ile Güney Kıbrıs ve %0,1 ile Litvanya, Lüksemburg ve Slovenya’da görülürken, %3,7 ile Bulgaristan, %1,9 ile Yunanistan ve %1,8 Hırvatistan ile Finlandiya’da düşüş kaydedildi.

2024 yılının Mayıs ayı ile karşılaştırıldığında, bu yılın aynı ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %1,4 ve AB ülkelerinde %1,6 düşüş gösterdi. Ara malların fiyatları iki bölgede de %0,3 artarken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde %1,4 ve AB bölgesinde %1,3 yükseldi. Mayıs ayında dayanıklı olmayan tüketim malları yıllık bazda avro bölgesinde %1,9 ve AB bölgesinde %2,2 artış gösterirken, sermaye mallarının fiyatları iki bölgede de %1,6 büyüme kaydetti.

Mayıs ayında yıllık bazda en büyük artışlar %7,8 ile Bulgaristan, %6,4 ile Yunanistan ve %3,9 ile Macaristan’da kaydedildi. Portekiz %2,9, Litvanya %2,5 ve Finlandiya %2 düşüş kaydetti.