Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları 2025’in Eylül ayında %0,1 geriledi

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre sanayi üretici fiyatları Eylül ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %0,1 ve Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB) %0,1 düşüş kaydetti. Aynı ayda sanayi üretici fiyatları geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla avro bölgesinde %0,9 ve AB ülkelerinde %1 yükseldi.

Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında Eylül ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %0,2 ve AB bölgesinde %0,1 azaldı. Sermaye mallarının fiyatları avro ve AB bölgesinde yatay seyrederken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölesinde %0,3 ve AB ülkelerinde %0,2 artış kaydetti. Aynı ayda dayanıklı olmayan tüketim mallarının fiyatları iki bölgede de değişmedi. Ara malların fiyatları ise avro bölgesinde yatay seyrederken, AB ülkelerinde %0,1 azaldı.

Söz konusu ayda aylık bazda en yüksek oranlı artışlar %1,2 ile Romanya, %0,7 ile Estonya ve %0,4 ile Litvanya’da görülürken, %0,7 ile Bulgaristan ve Finlandiya, %0,5 ile Kıbrıs, Macaristan ve Polonya’da düşüş kaydedildi.

2024 yılının Eylül ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın aynı ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %2,4 ve AB ülkelerinde %1,7 düşüş gösterdi. Ara malların fiyatları avro bölgesinde iki bölgede de %0,1 azalırken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde %1,8, AB ülkelerinde %1,7 yükseldi. Eylül ayında dayanıklı olmayan tüketim malları yıllık bazda avro bölgesinde ve AB bölgesinde %1,6 artış gösterirken, sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %1,9, AB ülkelerinde %2 büyüme kaydetti.

Bahsi geçen ayda yıllık bazda en büyük artışlar %9,1 ile Bulgaristan, %6,9 ile Romanya ve %4,9 ile İsveç’te kaydedildi. Lüksemburg %4,4, Portekiz %3,7 ve İrlanda %2,8 düşüş yaşadı.