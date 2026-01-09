 |  Giriş 
Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları 2025’in Kasım ayında %0,5 arttı

Cuma, 09 Ocak 2026 14:07:22 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre sanayi üretici fiyatları geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %0,5, Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB) ise %0,6 artış kaydetti. Aynı ayda sanayi üretici fiyatları 2024 yılının Kasım ayına kıyasla avro bölgesinde %1,7, AB ülkelerinde %1,3 düştü.

Ekim ayı ile karşılaştırıldığında Kasım ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %1,8, AB bölgesinde %1,9 arttı. Sermaye mallarının fiyatları avro ve AB bölgesinde %0,1 artarken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde %0,3, AB ülkelerinde %0,2 yükseldi. Aynı ayda dayanıklı olmayan tüketim mallarının fiyatları her iki bölgede de %0,2 azaldı. Ara malların fiyatları ise avro bölgesinde %0,3, AB ülkelerinde %0,2 arttı.

Söz konusu ayda aylık bazda en yüksek artışlar %4,4 ile İrlanda, %1,9 ile İsveç, %1,6 ile Bulgaristan ve Yunanistan’da görülürken, %0,9 ile Slovakya, %0,8 ile Kıbrıs ve %0,5 ile İspanya’da düşüş kaydedildi.

2024 yılının Kasım ayı ile karşılaştırıldığında 2025’in aynı ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %7,4, AB ülkelerinde %6,1 düştü. Ara malların fiyatları avro bölgesinde %0,4, AB ülkelerinde %0,3 arttı. Dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde %2, AB ülkelerinde %1,7 yükseldi. Kasım ayında dayanıklı olmayan tüketim malları yıllık bazda avro bölgesinde %1,1, AB bölgesinde %1,3 artış gösterirken, sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %1,8, AB ülkelerinde %1,7 büyüme kaydetti.

Bahsi geçen ayda yıllık bazda en büyük artışlar %13,8 ile Bulgaristan, %4,9 ile Romanya ve %3,2 ile Estonya’da kaydedildi. Lüksemburg %5,5, Portekiz %3,8 ve İrlanda %3,6 düşüş yaşadı.


