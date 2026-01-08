Danieli, Pittini’nin İtalya’daki Siderpotenza haddehanesini modernize ediyor

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies, İtalya merkezli çelik üreticisi Pittini Group ile Siderpotenza tesisindeki haddehanenin modernizasyonu için yeni bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Projenin devreye alma tarihinin 2027 olarak planlandığı bildirildi.

Danieli’ye göre proje kapsamında yeni bantlarla donatılmış yeni bir haddehanenin kurulacak ve bu sayede işlenen kütük boyutunun 165 mm’ye çıkarılması mümkün olacak. Modernize edilen haddehane mevcut çubuk hattını beslemeye devam ederek 2x8 mm’den 40 mm’ye kadar çubuk üretimini sürdürecek. Tedarikçi bu yapılandırma sayesinde tesisin daha sonra kurulacak bir nervürlü kangal hattı için hazır hale getirileceğini belirtti.

Danieli, nervürlü kangal hattının ilk aşamada 10-25 mm çapında ve 2,5 mt ağırlığında kangal üretim kapasitesine sahip olacağını, ilerleyen dönemde 5 mt’luk kangal üretimi yapmaya imkan verecek şekilde planlandığını açıkladı.

Açıklamaya göre projenin başlıca zorluklarından biri modernizasyon çalışmalarının yalnızca 45 günlük tek bir duruş süresi içinde tamamlanması olacak. Danieli bunun tesise özel mühendislik çözümleri ve kapsamlı ön montaj çalışmaları sayesinde en aza indirmeye çalışacağını ifade etti.