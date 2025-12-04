Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları 2025’in Ekim ayında %0,1 arttı

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre sanayi üretici fiyatları Ekim ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde ve Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB) %0,1 artış kaydetti. Aynı ayda sanayi üretici fiyatları geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla avro bölgesinde %0,5 ve AB ülkelerinde %0,2 düştü.

Eylül ayı ile karşılaştırıldığında Ekim ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %0,1 ve AB bölgesinde %0,3 arttı. Sermaye mallarının fiyatları avro ve AB bölgesinde %0,1 artarken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde ve AB ülkelerinde %0,1 yükseldi. Aynı ayda dayanıklı olmayan tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde %0,2, AB’de %0,3 azaldı. Ara malların fiyatları ise her iki bölgede de %0,1 arttı.

Söz konusu ayda aylık bazda en yüksek oranlı artışlar %4,6 ile Bulgaristan, %1,4 ile İrlanda ve %1,3 ile Estonya’da görülürken, %1,0 ile Slovakya, %0,5 ile Polonya ve %0,4 ile İtalya’da düşüş kaydedildi.

2024 yılının Ekim ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın aynı ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %3,9 ve AB ülkelerinde %2,5 düştü. Ara malların fiyatları her iki bölgede de %0,1 arttı, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde ve AB ülkelerinde %1,5 yükseldi. Ekim ayında dayanıklı olmayan tüketim malları yıllık bazda avro bölgesinde %1,4, AB bölgesinde %1,5 artış gösterirken, sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %1,7, AB ülkelerinde %1,6 büyüme kaydetti.

Bahsi geçen ayda yıllık bazda en büyük artışlar %17,6 ile Bulgaristan, %9,4 ile Romanya ve %4,9 ile İsveç’te kaydedildi. Lüksemburg %5,6, İrlanda %3,6 ve Avusturya %2,6 düşüş yaşadı.