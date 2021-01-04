Avro bölgesi imalat sektörü büyümesi yeni siparişlerin artmasıyla Aralık ayında arttı

Pazartesi, 04 Ocak 2021 15:52:47 (GMT+3) | İstanbul

Markit avro bölgesi imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Kasım ayında kaydedilen 53,8 puana göre artarak ve tahmin edilen seviye olan 55,5 puana kıyasla düşerek Aralık ayında 55,2 puan seviyesinde kaydedildi.

Aralık ayında üç pazar grubu da Kasım ayından bu yana işletme koşullarında bir iyileşme kaydetse de, büyüme oranları farklıydı. Yatırım malları sektörü en güçlü iyileşmeyi kaydederken, ara malları sektörlerinde iyileşme görüldü. Buna karşılık, tüketim malları sektörünün işletme koşullarında yalnızca marjinal bir güçlenme görüldü.

Markit’e göre, iyileşme, art arda altıncı ayda yükselen yeni siparişlerdeki artışla bağlantılı. Yeni ihracat siparişleri Kasım ayına göre önemli ölçüde arttı.

HIS Markit’in Başekonomisti Chris Williamson, “Avro bölgesi imalat sektörü, üretim büyümesinin son üç yılda görülen en hızlı artışlardan birini kaydetmesiyle 2020 yılını güçlü bitirdi. Hizmet sektörü, sosyal mesafe önlemlerinden etkilendi ve 2020 yılının son aylarında Corona virüsüne bağlı olarak uygulanan kısıtlamalar sıkılaştırıldı. Ekonomiye en büyük desteği veren fabrikalar olduğundan, imalat sektörü, yılın başında uygulanan karantinalara kıyasla güçlü bir performans gösterdi,” dedi.