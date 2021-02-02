Avro bölgesi imalat sektörü büyümesi Ocak ayında gücünü korudu

Salı, 02 Şubat 2021 14:02:28 (GMT+3) | İstanbul

Markit avro bölgesi imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Aralık ayında kaydedilen 55,2 puana göre düşerek ve tahmin edilen seviye olan 54,7 puana kıyasla artarak Ocak ayında 54,8 puan seviyesinde kaydedildi.

Ocak ayında üç pazar grubu da büyüme kaydetti. Ancak, yeni siparişlerdeki düşüş nedeniyle tüketim malları sektörünün işletme koşullarında marjinal bir iyileşme görüldü. Buna karşılık, 2021 yılının başında he ara malları hem de yatırım malları sektörlerinde belirgin büyüme oranları kaydedilmeye devam etti.

Markit’e göre, avro bölgesi imalat sektörünün büyümesi Ocak ayında gücünü korudu ve sektör art arda yedi ay belirgin bir hızda büyüme kaydetti. Art arda yedinci ayda yükselen yeni siparişler önemli ölçüde arttı. Yeni ihracat siparişleri son üç aydaki en iyi büyüme performansını kaydetti.

HIS Markit’in Başekonomisti Chris Williamson, “Avro bölgesi imalat üretimi, 2021 yılının başında güçlü bir hızda artmaya devam etti. Ancak büyüme, yeni karantina önlemleri ve arz sıkıntısı bölgedeki üreticilere zorluk yaratınca toparlanmanın başlamasından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi. Şu sıralar hizmet sektörü Corona virüsü nedeniyle uygulanan kısıtlamalardan etkilendiğinden, imalat ekonomiye önemli bir destek sağlıyor, ancak bu destek azalıyor. Aşı uygulamalarına yönelik olası gecikmeler, görünüme ek bir belirsizlik katacak,” dedi.