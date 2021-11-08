Avro bölgesi ekonomisi üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe göre %2,2 büyüdü

Pazartesi, 08 Kasım 2021 10:14:56 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan tahminlere göre, bu yılın üçüncü çeyreğinde gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) avro bölgesinde çeyreklik bazda %2,2 ve Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) %2,1 artış gösterdi. Yılın ikinci çeyreğinde GSYİH avro bölgesinde %2,1, AB-27 bölgesinde %2 artmıştı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde, 2020 yılının aynı çeyreğine göre mevsimsel düzenlenmiş GSYİH, avro bölgesinde %3,7 ve AB-27 bölgesinde %3,9 arttı. Yılın ikinci çeyreğinde GSYİH avro bölgesinde yıllık %14,2 ve AB-27 bölgesinde yıllık %13,7 artmıştı.