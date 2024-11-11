Goldman Sachs ABD’deki seçimin ardından Avro bölgesi için ekonomik tahminini aşağı yönlü revize etti

Basında çıkan haberlere göre ABD merkezli banka Goldman Sachs, Donald Trump’ın yeniden seçilmesiyle Avrupa’nın ekonomik durumuna zarar verecek korumacı politika önerileri nedeniyle başta Almanya ve İngiltere olmak üzere Avro bölgesine yönelik ekonomik tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Banka, 2025 yılında Avro bölgesinin GSYİH’ının daha önceki tahminde kaydedilen %1,1’e kıyasla %0,8 oranında artmasını bekliyor. Goldman Sachs, büyüme tahminindeki düşüşün ticaret politikasına yönelik belirsizlikten kaynaklandığını belirtti.

Goldman Sachs, Almanya’nın GSYİH’ının Trump’ın korumacı önlemlerinden kaynaklanan ticari gerilimler nedeniyle 2025 yılında daha önce tahmin edilen %0,9’a kıyasla yalnızca %0,5 oranında büyüyeceğini öngörüyor. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da yaşanacak herhangi bir yavaşlama, bölge çapında bir ekonomik yavaşlamayı tetikleyebilir.

Banka, halihazırda Brexit’ten kaynaklanan belirsizliklerden etkilenmekte olan İngiltere için ise 2025 yılına ilişkin büyüme tahminini %1,6’dan %1,4’e indirdi.