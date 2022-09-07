Fitch: Doğal gaz arzının kesilmesi Avro bölgesinde resesyon olasılığını artırıyor

Çarşamba, 07 Eylül 2022 11:56:49 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğal gaz arzının tamamen kesilmesinin, bu kış AB doğal gaz piyasasının dengelenme olasılığını daha da azalttığını belirtti.

Bu kesintinin Avro bölgesinde resesyon olasılığını daha da artırdığını bildiren kuruluş, 2023 yılında Avro bölgesinin GSYİH’ında 1,5-2 puanlık düşüş kaydedilmesini bekliyor. Daha önce Fitch Avro bölgesi ekonomisinin bu yıl %2,6 ve 2023 yılında %2,1 büyüyeceğini tahmin ediyordu.

Fitch Ratings bu yıl Eylül ve Aralık ayları arasındaki dönemde Avrupa’ya Rusya’dan doğal gaz akışı olmasını beklemediğini ifade etti.

Rusya Ukrayna’nın işgali nedeniyle Batı tarafından getirilen yaptırımlar kaldırılana kadar doğal gaz tedarikine devam etmeyeceğini belirtti. Bununla birlikte, AB’nin sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatını artırma ve doğal gaz kullanımını azaltma planının, doğal gaz tedarik sıkıntısının önlenmesine yardımcı olması bekleniyor.

Rusya’dan doğal gaz akışının durmasının etkilerinin AB ülkeleri arasında farklılık göstereceğini söyleyen Fitch, Almanya gibi Kuzey Akım 1 boru hattına bağımlı ve doğal gaz kaynaklarını çeşitlendirmek için fazla seçeneği olmayan ülkelerin faaliyetlerinin kısıtlanacağını belirtti. Ancak Almanya’nın doğal gaz talebi bu yılın ilk beş ayında %13’lük bir düşüş gösterdi. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Almanya hükümeti doğal gaz arzının istikrarını korumak için imalat sanayilerine ek doğal gaz vergisi getirmeye karar vermişti.