AB ekonomisi bu yıl resesyondan kaçınacak ancak olumsuz koşullar sürüyor

Çarşamba, 15 Şubat 2023 15:11:43 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Komisyonu’nun 2023 Kış Ekonomik Tahmin raporuna göre, AB ve Avro bölgesi için bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminleri revize edilerek sırasıyla %0,8 ve %0,9’a yükseltildi. Söz konusu oranlar sonbahar raporuna kıyasla sırasıyla 0,5 ve 0,6 puan artış gösterdi. Böylece her iki bölge de yılın başında beklenen resesyondan kaçınacak gibi görünüyor ancak olumsuz koşullar da sürüyor. AB ve Avro bölgesi için 2024 yılına ilişkin ekonomik büyüme tahminleri ise değişim göstermeyerek sırasıyla %1,6 ve %1,5 oranlarında yer almaya devam ediyor.

Rapora göre, sonbahar raporunun yayımlandığı Kasım ayından bu yana bölge ülkelerinde yaşanan olumlu gelişmeler bu yıla ilişkin büyüme beklentilerini iyileştirdi. Tedarik kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve tüketimdeki keskin düşüş, doğal gaz depolama seviyelerini geçmiş yılların mevsimsel ortalamasının üzerinde tuttu ve toptan doğal gaz fiyatları savaştan önce kaydedilen seviyelerin oldukça altına geriledi.

Öte yandan tüketiciler ve işletmeler yüksek enerji maliyetleriyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Enflasyonist baskılar sürerken, sıkı para politikaları uygulanmaya devam ederek ticari faaliyetler ve yatırım üzerinde baskı oluşturuyor. Enflasyona ilişkin beklentiler ise enerji piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak aşağı yönlü hareket etti. AB’de enflasyonun 2022 yılında kaydedilen %9,2 oranına kıyasla 2023 yılında %6,4’e ve 2024 yılında %2,8’e düşmesi bekleniyor. Avro bölgesinde ise 2022 yılında %8,4 olarak kaydedilen enflasyonun 2023 yılında %5,6’ya ve 2024 yılında %2,5’e gerileyeceği tahmin ediliyor.