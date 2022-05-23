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Fitch Ratings: Rusya’dan doğal gaz tedarikinin kesilmesi Avro bölgesinde gerilemeye neden olabilir

Pazartesi, 23 Mayıs 2022 15:58:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Rusya’dan Avrupa’ya doğal gaz tedarikinin aniden kesilmesinin Avro bölgesini ekonomik gerilemeye sürükleyebileceğini belirtti. Bu kapsamda, savaş devam ettiği için artan bir risk olan gaz tedariki kesintisinin gaz temin etmekte sıkıntı yaşanması ve tedarikin sınırlandırılmasıyla sonuçlanarak büyük bir makroekonomik şoka neden olabileceği ve bunun da kısa vadede ikame edilemeyeceği düşünülüyor. Ayrıca böyle bir durumda enerji fiyatlarında görülecek olan artışın enflasyon baskılarını artıracağı ifade ediliyor.

Avrupa Birliği yerel gaz tüketiminin %84’ünü ithal ediyor ve gaz ithalatının %38’ini Rusya’dan gerçekleştiriyor. Fitch, AB ve Avro bölgesindeki yerel gaz tüketiminin yaklaşık %30’unun Rusya’dan tedarik edildiğini tahmin ediyor.

Avrupa Merkez Bankası’na göre gaz tedariki %10 azalırsa Avro bölgesinin GSYİH’ı %0,7 düşecek. Bu nedenle %30’luk tedarik kaybı Avro bölgesinin GSYİH’ında %2’lik bir düşüşe neden olacak.

Fitch’in Mart ayı “Küresel Ekonomik Görünüm” tahminlerine göre 2023 yılında Avro bölgesinin ekonomik büyümesi %2,3 seviyesinde yer alıyordu, ancak son gelişmeler nedeniyle aşağı yönlü riskler var. Gaz tedarikinin sınırlandırılması 2022 yılının sonunda veya 2023 yılının başında Avro bölgesinin gerilemesine neden olabilir.


Etiketler: Avrupa Birliği 

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