Asya’da karbonsuzlaşma faaliyetlerini hızlandıracak fizibilite çalışmaları başlıyor

Avustralya merkezli demir cevheri üreticisi BHP, ArcelorMittal Nippon Steel India, JSW Steel, Hyundai Steel Company ve büyük sektör oyuncuları BHP, Chevron ve Mitsui & Co., Ltd.'nin dahil olduğu bir konsorsiyumun Asya'da Karbon Yakalama, Kullanma ve Depolama (CCUS) teknolojisinin benimsenmesini hızlandırmak için bir ön fizibilite çalışması başlattığını duyurdu.

Bu çalışma Asya'da sektör oyuncularının öncülüğünde gerçekleşecek ilk bağımsız çalışma olacak. Bununla birlikte konsorsiyum 2026 yılının sonunda tamamlanması beklenen çalışmanın yeni katılımcılara da açık olduğunu ve piyasada daha geniş bir ölçekte takip edilebilmesi için çalışma sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Asya'nın ağır sanayileri için bir ilk

Ön fizibilite çalışması, emisyonların azaltılmasının özellikle zor olduğu çelik üretimi gibi sektörlerde CCUS teknolojilerinin uygulanması için teknik ve ticari yolları belirleyecek. Araştırma kapsamında yakalanan karbonun nasıl yeniden kullanılabileceği veya depolanabileceği, büyük ölçekli projelerin nasıl geliştirilebileceği ve Asya ile Avustralya’nın kuzeyinde sınırlar arası taşımacılık ya da depolama yöntemleri incelenecek.

Verimliliği en üst düzeye çıkarmak için ortak merkezler kuruluyor

Konsorsiyum, ortak bir altyapı oluşturarak bölgesel çözümler geliştirerek maliyetleri azaltmayı hedefliyor. Her katılımcı özel maliyet tahminleri, zaman çizelgeleri ve ticarileştirme yol haritaları gibi stratejiler geliştirmek için en az bir merkeze bağlanacak. Bu şekilde karbon yakalama, taşıma ve depolama maliyetleri düşürülecek ve aynı zamanda katılımcıların yükleneceği riskler azaltılacak.