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Assofermet SKDM muafiyet eşiğini 500 mt'a yükseltme çağrısında bulundu

Çarşamba, 11 Kasım 2026 14:23:42 (GMT+3)   |   Brescia

Assofermet, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (SKDM) kapsamının ilave son kullanıcı sektör ürünlerini içerecek şekilde genişletilmesi planları doğrultusunda Avrupa Komisyonu'na ithalatçı başına yıllık kümülatif muafiyet eşiğini 50 mt'tan 500 mt'a yükseltme çağrısında bulundu. Bu taleple özellikle nispeten düşük tonajlarda nihai mamul ithal eden işletmelerin idari yükünün azaltılması amaçlanıyor.

Talep, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü'ne (TAXUD) ve İklim Eylemi Genel Müdürlüğü'ne (CLIMA) gönderilen bir mektupla resmen iletildi. Mektubun bir kopyası da İtalyan hükümetine gönderildi.

Birliğe göre Avrupa Parlamentosu'nun 15 Eylül'de onayladığı değişiklikler, hırdavat, el aletleri, makine bileşenleri ve inşaat sektörüne yönelik metal bağlantı elemanları dahil olmak üzere yaklaşık 500 ilave ürün kategorisinin SKDM kapsamına alınmasını öngörüyor.

Mekanizmanın kapsamının genişletilmesi küçük ve orta ölçekli işletmeyi (KOBİ), distribütörü ve ithalatçıyı etkileyecek ve nispeten sınırlı tonajlarda alım yapan şirketlere dahi ek idari yükümlülükler getirebilecek. Assofermet ayrıca konu edilen ürünlerin toplam ağırlığının fiilen SKDM kapsamına giren malzemelerin ağırlığından önemli ölçüde farklı olabileceğine ve bu nedenle tüm ürünlere aynı eşiğin uygulanmasının orantısız sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

Birlik talebini desteklemek amacıyla Avrupa Komisyonu'nun önceki analizlerine atıfta bulundu. Bu analizlerde 500 mt'luk bir eşiğin ithalatçıların yaklaşık %97'sini muaf tutarken, mekanizmanın başlangıçta kapsadığı sektörlerdeki gömülü emisyonların %96,43'ünü kapsamaya devam edeceği gösterilmişti.

Assofermet bu doğrultuda son kullanıcı sektör ürünlerinin kendine özgü özelliklerini, ithalat tonajlarını ve ilgili idari maliyetleri dikkate alan yeni bir etki değerlendirmesi yapılmasını ve ürün kategorilerine göre farklı eşikler getirilmesinin değerlendirilmesini istiyor. Öneri ayrıca SKDM'nin çevresel hedeflerini zayıflatmadan daha orantılı biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla uygun takip mekanizmaları ve hileleri önleyici tedbirler getirilmesini de içeriyor.

Etiketler: Avrupa Birliği SKDM 
ChiaraMassacci
Chiara Massacci
Editör
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SteelOrbis'te Piyasa Araştırma ve İçerik Uzmanı olarak görev yapmakta; demir çelik ve hurda piyasalarına, özellikle de Pakistan ve Bangladeş hurda pazarlarına odaklanmaktayım. Mütercim-Tercümanlık ve Uluslararası İlişkiler alanındaki eğitim geçmişimin yanı sıra Mütercim-Tercümanlık ile Uluslararası İlişkiler ve Made in Italy Liderliği alanlarında yüksek lisans derecelerine sahibim. Çelik ve hammadde endüstrisine dair net içgörüler sunmak amacıyla piyasa analizlerini, fiyat değerlendirmelerini ve uzmanlık gerektiren içerik çevirilerini bir arada yürütüyorum.

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