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Assofermet: Avrupa çelik sektöründe talep durgun, 2025 yılı belirsiz

Çarşamba, 11 Aralık 2024 12:08:01 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet Acciai’nin aylık raporuna göre, Aralık ayında İtalya ve Avrupa çelik piyasalarında ciddi bir belirsizlik hâkim. Kasım ayında hem hammadde piyasasında hem son kullanıcılarda talep yine zayıf seyretmişti ve karmaşık bir görünüm söz konusuydu.

Son kullanıcı sektörlerden gelen talebin azalmasına rağmen Avrupa’da yassı mamul üreticileri fiyatlarını yükseltmeye çalıştı. Fakat son kullanıcılardan bir destek olmaması piyasayı kırılgan bir konumda bıraktı. Çelik üreticileri zarar etmekten endişelenerek üretim kapasitelerini düşürebileceklerini açıklarken, servis merkezleri yeni yılın ilk çeyreğinde hesaplarının dengeleyebilmek için fiyatlarını revize etmek zorunda kaldı. Bu durum 2025 yılına tereddütlü yaklaşan piyasa oyuncuları arasında endişe yarattı.

Paslanmaz çelik piyasalarına bakıldığında Avrupa’da tüketim Covid-19 salgını önceki seviyelerine kıyasla %26 geriledi. Ardı ardına birkaç ay aşağı yönlü baskılanan fiyatların dibi gördüğü düşünülse de şimdilik artış olasılığı zayıf görünüyor.

Spot piyasayı yorumlayan Assofermet açıklamasında, “Avrupa ekonomisini ve özellikle de İtalya’yı etkileyen küresel gelişmelere bakıldığında Kasım ayı durgun geçti,” sözlerine yer vererek, Aralık ayında piyasa oyuncularının bekle-gör politikası izleyeceklerini belirtti.

Teneke levha sektörüne bakıldığında Assofermet Acciai, hammadde segmentindeki zayıf talep ve hafif fiyat artışı sebebiyle alıcıların temkinli davrandıklarını ifade etti. Ayrıca AB’nin koruyucu önlemler kapsamında Çin’e ve “diğer ülkelere” uyguladığı kotanın halihazırda dolduğu ifade edildi. Assofermet, Ocak ayının başında yeni kotaların hızla dolacağını ve ithalatçıların sonraki dönemde vergiye tabi tutulacağını düşünüyor.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Yassı Ürünler İtalya Avrupa Birliği 

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