Çin’in paslanmaz çelik ihracatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde yıllık %0,04 arttı

Çin gümrük verilerine göre bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin'in paslanmaz çelik ithalatı ve ihracatı sırasıyla yıllık %21,37 düşüşle 1,26 milyon mt ve %0,04 artışla 4,14 milyon mt olarak gerçekleşti.

Sadece Ekim ayında Çin'in paslanmaz çelik ithalatı aylık %14,43 düşüş ve yıllık %3,18 artışla 124.100 mt, ihracatı ise aylık %21,56 düşüş ve yıllık %14,2 artışla 358.100 mt oldu.

Aynı dönemde Çin’in net paslanmaz çelik ihracatı yıllık bazda %13,6 artışla 2,88 milyon mt seviyesine ulaştı.



Bu yılın Ekim ayında Çin’in paslanmaz çelik hurdası ithalatı aylık bazda %47,11 düşüşle 7.600 mt seviyesinde gerçekleşirken, yıllık bazda %11,71 geriledi. Ocak-Ekim döneminde ise paslanmaz çelik hurdası ithalatı yıllık %14,86 artışla 93.100 mt oldu.