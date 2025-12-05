CISA paslanmaz çelik sektörüne aşırı rekabetten kaçınma çağrısı yaptı

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) Başkan Yardımcısı Xia Nong, Guangdong eyaletinin Foshan kentinde düzenlenen Çin Paslanmaz Çelik Sektörü Yıllık Konferansı ve Çin Paslanmaz Çelik Endüstrisi Gelişim Zirvesi’ne katılarak sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Xia, son yıllarda paslanmaz çelik üretim kapasitesinin sürekli arttığını ve bunun da ürün çeşitliliğinin azalmasına bağlı olarak yoğun bir rekabet yarattığını ifade etti. Ayrıca paslanmaz çelik sektörünün çelik sektöründeki aşırı ve verimsiz rekabet ile mücadelede öncü bir rol üstlenme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

CISA yetkilisi, paslanmaz çelik üreticilerinin aşırı rekabetten kaçınması, teknolojik inovasyonu sürdürmesi, enerji tasarrufu ve çevre koruma odaklı modernizasyon yatırımlarını teşvik etmesi, iç piyasayı geliştirmesi ve endüstri zincirinde koordineli büyümeyi desteklemesi gerektiğini söyledi.