 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > CISA...

CISA paslanmaz çelik sektörüne aşırı rekabetten kaçınma çağrısı yaptı

Cuma, 05 Aralık 2025 13:57:27 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) Başkan Yardımcısı Xia Nong, Guangdong eyaletinin Foshan kentinde düzenlenen Çin Paslanmaz Çelik Sektörü Yıllık Konferansı ve Çin Paslanmaz Çelik Endüstrisi Gelişim Zirvesi’ne katılarak sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Xia, son yıllarda paslanmaz çelik üretim kapasitesinin sürekli arttığını ve bunun da ürün çeşitliliğinin azalmasına bağlı olarak yoğun bir rekabet yarattığını ifade etti. Ayrıca paslanmaz çelik sektörünün çelik sektöründeki aşırı ve verimsiz rekabet ile mücadelede öncü bir rol üstlenme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

CISA yetkilisi, paslanmaz çelik üreticilerinin aşırı rekabetten kaçınması, teknolojik inovasyonu sürdürmesi, enerji tasarrufu ve çevre koruma odaklı modernizasyon yatırımlarını teşvik etmesi, iç piyasayı geliştirmesi ve endüstri zincirinde koordineli büyümeyi desteklemesi gerektiğini söyledi.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Yassı Ürünler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 49. Hafta, 2025

05 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 48. Hafta, 2025

28 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Jindal Stainless: Hindistan’ın ayrı bir ulusal paslanmaz çelik politikasına ihtiyacı var

28 Kas | Çelik Haberler

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları çoğunlukla yatay, nikel fiyatlarında artış gözlendi

26 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’in paslanmaz çelik ihracatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde yıllık %0,04 arttı

25 Kas | Çelik Haberler

MAN Industries, Suudi Arabistan’da çelik boru üretim tesisi kurmak için Aramco Asia ile anlaşma imzaladı

21 Kas | Çelik Haberler

Hindistan’ın paslanmaz çelik ithalatı Ocak-Ekim döneminde %20’den fazla geriledi, Çin’den yapılan alımlar sertçe düştü

21 Kas | Çelik Haberler

Hindistan çelik bakanlığı bazı paslanmaz çelik ürünler için kalite kontrol muafiyetlerini uzattı

21 Kas | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 47. Hafta, 2025

20 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları nikel fiyatlarında yaşanan düşüşle çoğunlukla gevşedi

19 Kas | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis