Arch Resources’un net kârı bu yılın ikinci çeyreğinde 27,9 milyon $ oldu

Çarşamba, 28 Temmuz 2021 12:00:15 (GMT+3) | San Diego

Arch Resources, Inc., bu yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 49,3 milyon $ net zarara kıyasla 27,9 milyon $ net kâr elde ettiğini duyurdu.

Şirketin satış gelirleri, 30 Haziran tarihinde sona eren çeyrekte, bir önceki çeyrekte kaydedilen 319,5 milyon $ kıyasla 450,4 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Basın açıklamasında, bu yılın ikinci yarısında da operasyonel ve mali ivmenin, yakında devreye alınacak koklaşabilir taş kömürü projesi Leer South’un desteği, güçlü koklaşabilir taş kömürü fiyatları ve şirketin termal kömür varlıklarının katkısıyla devam ettirileceği belirtildi.

Söz konusu çeyrekte, Arch, Leer South’a 50 milyon $ yatırım yaparak projeye toplamda 392 milyon $ harcamış oldu. Şirket, söz konusu rakamın, esasen belirlediği 360-390 milyon $ aralığının biraz üzerinde yer aldığını belirtti. Arch, Leer South projesini tamamlamak ve koklaşabilir taş kömürü madenlerindeki optimizasyon çalışmalarını finanse etmek amacıyla 2021 yılına yönelik sermaye harcamalarını 10 milyon $ artışla 210-230 milyon $’a çıkaracağını söyledi. Leer South ile birlikte şirket, yüksek uçuculuğa sahip metalürjik kömür üretimini yıllık 3 milyon mt artırmayı bekliyor.

Arch, ikinci çeyrekte, ilk çeyreğe kıyasla, koklaşabilir taş kömürü satış hacminde %23 artış, ton başına nakit marjında %26 artış ve maliyetlerinde küçük de olsa önem taşıyan düşüş kaydederek yüksek performans göstermeye devam ettiğini ifade etti.

Uluslararası koklaşabilir taş kömürü piyasasının, küresel çelik üretiminin pandemi öncesi seviyelere yaklaşmasıyla ve küresel çelik fiyatlarının rekor kırmasa bile iyi seyretmesiyle şu an çok güçlü olduğu ve iyi desteklendiği belirtildi. Çin’in politikaları küresel ticaret akışını yeniden belirlerken, yeni COVID-19 varyantlarının yayılmasına yönelik artan endişelere rağmen arz-talep dengesinin olumlu olduğu söylendi.

Şirket, Kuzey Amerika çıkışlı koklaşabilir taş kömürünün Çin piyasasına gönderilmesi için önemli fırsatlar olduğunu dile getirdi. Çin’de müşteri teslimatlı yüksek kalite sert koklaşabilir taş kömürü fiyatının şu an ton başına 320$’a yaklaştığı, bu fiyatın da Çin’in yüksek kalite ürünlere duyduğu ihtiyacı yansıttığını ekledi. Ayrıca, Çin’de yerli yüksek kalite kömürün spot piyasada ton başına yaklaşık 310$ seviyesinde yer aldığı, şirketin de bu durumu, Çin’in madencilik maliyetleri eğrisinin yukarı yönlü hareket etmeye devam edeceğinin bir diğer kanıtı olarak gördüğü belirtildi.

Söz konusu çeyrekte, Arch, bu yıl içerisinde 300.000 ton kömür daha teslim etmeyi beklediğini söyleyerek toplam siparişlerin 7,1 milyon ton seviyesine çıktığını belirtti. Şirketin, satış hedef aralığının orta seviyesine ulaşması için 700.000 ton daha satış yapması gerekiyor.