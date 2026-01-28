ArcelorMittal yeni iştiraki aracılığıyla Arjantin madencilik sektörüne giriyor

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal yeni bir iştirak kurarak Arjantin’de madencilik sektörüne giriş yapacağını açıkladı.

Arjantin’de yeni bir madencilik iştiraki kuruldu

Yerel basına göre şirket, mineral ve ilgili yan ürünlerin aranması, çıkarılması, işlenmesi ve pazarlanması faaliyetlerini yürütmek üzere ArcelorMittal Mining Argentina SAU adlı yeni şirketi kurdu. Bu adımın Arjantin madencilik sektörünün sunduğu fırsatların analiz edilmesi ve değerlendirilmesini amaçladığı ifade edildi.

ArcelorMittal Arjantin’in önde gelen çelik üreticilerinden biri olan ve Santa Fe eyaletine bağlı Villa Constitución’daki tesiste faaliyet gösteren Acindar’ın kontrolünü elinde bulunduruyor. Acindar’ın özellikle sanayi ve inşaat sektörlerindeki yavaşlamanın etkisiyle iç piyasadaki durgunluk nedeniyle zorlu koşullar altında faaliyet gösterdiği ve Villa Constitución tesisinde üretim seviyelerinde dönemsel ayarlamalar yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

ArcelorMittal çeliğe alternatif sektörleri değerlendiriyor

Madencilik faaliyetlerine girme kararının Çin’in dünyanın en büyük çelik üreticisi olarak küresel pazardaki baskın konumunun öne çıktığı, son derece rekabetçi küresel çelik piyasasında gerilimlerin arttığı bir dönemde alındığı ifade edildi. Bununla birlikte Arjantinli üreticilerin kamu projelerinde ithal çelik kullanımının artmasına yönelik eleştirilerini dile getirdiğine dikkat çekildi. Bu çerçevede ArcelorMittal’in madencilik sektörüne girişi geçen yıl ihracat değeri 6 milyar $’a ulaşan Arjantin madencilik sektörünün güçlü bir ivme sergilediği dikkate alındığında alternatif bir büyüme hamlesi olarak görülüyor.

ArcelorMittal’in Arjantin madencilik sektöründeki varlığı yeni iştirakin kurulmasına kadar dolaylı nitelikte olup esas olarak maden işleme süreçlerinde kullanılan çelik çubuklar ve öğütücü bilye gibi sektörde kullanılan hammaddelerin tedarikiyle sınırlıydı.