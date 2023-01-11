ArcelorMittal ve Gonvarri Industries sürdürülebilirlik için mutabakat anlaşması imzaladı

Çarşamba, 11 Ocak 2023 10:05:37 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi, bağlı kuruluşu ArcelorMittal Europe’un yassı çelik birimiyle İspanya merkezli Gonvarri Industries’in her iki şirketin de karbon emisyonunu azaltmak ve otomotiv piyasasındaki sürdürülebilirlik performansını güçlendirmek için mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Anlaşma ArcelorMittal’in XCarb çeliğinin kullanımı dahil olmak üzere ortak sürdürülebilirlik projeleri üzerinde çalışmanın yanı sıra döngüsel ekonomiyi güçlendirmenin yollarını bulmaya odaklanıyor.

Yıllık yaklaşık 5 milyon mt işlenmiş çelik üretim kapasitesine sahip olan Gonvarri Industries ve ArcelorMittal Europe 2050 yılına kadar karbonsuz üretim gerçekleştirmeyi hedefliyor.