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ArcelorMittal ve Gestamp sürdürülebilirliğe yönelik iş birliğini güçlendiriyor

Perşembe, 21 Temmuz 2022 15:19:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal düşük karbon emisyonuna sahip çelik parçaların üretiminin sürdürülebilirliği konusundaki iş birliğini güçlendirmek için İspanya merkezli otomotiv parçası üreticisi Gestamp ile bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Bir çelik üreticisi ile bir otomotiv parçası üreticisi arasında gerçekleşen bu ilk iş birliği, otomotiv sektöründe düşük karbon emisyonuna sahip çelik kullanımının önünü açıyor.

Şirketler ArcelorMittal’in ürettiği çeliğin Gestamp’ın tüm teknik gereksinimlerini karşılamasını sağlamak için çalışmalar yapıyor. Taraflar Avrupa’da araç üretiminde kullanılacak olan parçalar için düşük karbon emisyonuna sahip çeliğin kullanımını denedi ve başarılı oldu.

ArcelorMittal’in XCarb® teknolojisi kullanılarak geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir çeliği, %100 yenilenebilir elektrikle yapılan karbondan arındırılmış bir ürün. Gestamp’ın kullandığı çeliğin karbon emisyonu, XCarb® teknolojisiyle üretilmeyen aynı çelik ürüne kıyasla neredeyse %70 daha düşük.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi ArcelorMittal 

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