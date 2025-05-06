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ArcelorMittal SSC havalandırma sektörüne düşük karbonlu çelik tedarik edecek

Salı, 06 Mayıs 2025 13:56:47 (GMT+3)   |   İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Steel Service Centres (SSC) Europe, ısıtma, havalandırma ve klima sektörüne XCarb® markası altındaki geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir şekilde üretilen çelik sunmak için Alman şirket WOLF GmbH ile ortaklık kurduğunu açıkladı. WOLF GmbH, müşterilerinin kendi karbon ayak izlerini takip etmelerine ve azaltmalarına yardımcı olmak için düşük karbonlu çeliği havalandırma ünitelerinde kullanacak.

En az %75 geri dönüştürülmüş malzeme ve tamamen yenilenebilir enerjiyle üretilen XCarb® geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir çelik, geleneksel çeliğe kıyasla önemli ölçüde daha düşük bir karbon ayak izine sahip.

WOLF GmbH’nin Havalandırma Birimi Müdürü Martin Wendels, “ArcelorMittal ile ortaklığımız, daha sürdürülebilir bir üretim zincirine giden yolda bir dönüm noktası. Karbonu azaltılmış çelik seçeneğiyle kendi iklim hedeflerine ulaşmaları konusunda müşterilerimizi destekliyoruz,” dedi.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi ArcelorMittal 

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