ArcelorMittal Ocak-Eylül döneminde net kâr elde etti, görünüm hala olumlu

Perşembe, 11 Kasım 2021 10:51:36 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli dünyanın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 261 milyon $ net zarar ve ikinci çeyrekte kaydedilen 4 milyar $ net kâra kıyasla 4,62 milyar $ net kâr kaydetti. Söz konusu çeyrekte şirketin satış gelirleri ise yıllık %52,5 artışla 20,23 milyar $ oldu. Üçüncü çeyrekte şirketin AVFÖK’ü, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 901 milyon $ ve ikinci çeyrekte kaydedilen 5,05 milyar $’a kıyasla 6,05 milyar $ seviyesinde yer aldı.

ArcelorMittal, bu yılın ilk dokuz ayında, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 1,94 milyar $ net zarara kıyasla 10,91 milyar $ net kâr açıkladı. İlk dokuz ayda, şirketin satış gelirleri ise yıllık %42,6 artışla 55,76 milyar $ oldu. Aynı dönemde şirketin AVFÖK’ü ise geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 2,57 milyar $’a kıyasla 14,35 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde ArcelorMittal’in ham çelik üretimi yıllık %0,1 düşüşle 52,6 milyon mt olurken, demir cevheri üretimi %12,1 düşüşle 37,5 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu yılın ilk dokuz ayında şirketin toplam çelik sevkiyatı yıllık %8,8 düşüşle 47,2 milyon mt oldu.

Yılın Ocak-Eylül döneminde Avrupa segmentinin ham çelik üretimi yıllık %13,1 artışla 28,17 milyon mt oldu.

ArcelorMittal CEO’su Aditya Mittal, “Üçüncü çeyrek sonuçlarımız devam eden güçlü fiyat ortamıyla desteklendi ve 2008 yılından bu yana kaydedilen en yüksek net gelir ile en düşük net borç seviyesini elde ettik. Görünüm olumlu seyretmeye devam ediyor. Talebin iyileşmeye devam etmesi bekleniyor. Her ne kadar son zamanlardaki rekor seviyelerden uzak olsa da, çelik fiyatları yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor, bu da 2022 yılında yıllık sözleşmelere yansıyacak,” dedi.