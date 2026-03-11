Koç Holding’ten Stegra’nın yeşil çelik tesisine yatırım hamlesi

İsveç basınında çıkan haberlere göre İsveçli çelik üreticisi Stegra, Boden’de inşası devam eden yeşil çelik tesisinin finansmanını desteklemek amacıyla yürüttüğü sermaye artırımı süreci kapsamında yeni bir hisse ihracını tamamladı.

Bu kapsamda şirketin, yaklaşık 850 milyon yeni hisse ihraç ettiği ve toplam hisse sayısını yaklaşık %23 oranında artırdığı aktarıldı.

Türk sanayi devi de projeye dahil oldu

Koç Holding ve Koç ailesinin, finansman turuna yeni yatırımcılar olarak katıldığına dikkat çekildi. Böylelikle ihraç edilen yeni hisselerin yaklaşık %2’sini satın alan Koç Holding ve Koç ailesinin Stegra projesine ortak olduğu vurgulandı.

Stegra’nın Boden tesisinin, düşük emisyonlu üretim teknolojileri kullanarak yeşil çelik üretmesi ve Avrupa’nın iklim nötrlüğü hedefinde önemli bir rol oynaması bekleniyor.