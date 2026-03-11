 |  Giriş 
Primetals, Çolakoğlu Metalurji’de elektrik ark ocağı yenileme çalışmalarını tamamladı

Çarşamba, 11 Mart 2026 12:05:20 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Çolakoğlu Metalurji’nin Dilovası tesisinde bulunan elektrik ark ocağının modernizasyonunu tamamladığını açıkladı.

Primetals’a göre yenilenen elektrik ark ocağına hareket hassasiyetini ve çalışma hızını artıran yeni bir ocak devirme cihazı kuruldu. Proje kapsamında ayrıca ocak performansını artırmayı amaçlayan ve ABB tarafından tedarik edilen bir elektromanyetik karıştırıcı sistemi de eklendi. Primetals gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının tesiste enerji verimliliğini artırmayı ve bakım faaliyetlerini kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti.

Kurulum dört hafta içinde tamamlandı

Proje kapsamında Çolakoğlu Metalurji’nin mevcut ocak altyapısına yeni mekanik ve hidrolik ekipmanların entegrasyonu gerçekleştirildi. Tesis ekipmanı tedarikçisi modernizasyonun zaten kurulu bir tesiste yürütülmesi nedeniyle yeni devirme mekanizması ve EMS sisteminin mevcut ocak gövdesi, temeller ve tesis altyapısı ile hizalanmasını gerektiğini ifade etti.

Primetals, ekipmanların sökümü, yapısal düzenlemeler, yeniden montajı ve devreye alması dahil olmak üzere tüm çalışmaların dört hafta içinde tamamlandığını bildirdi.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

