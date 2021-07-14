ArcelorMittal Kryvyi Rih en büyük yüksek fırınını yenileyecek

Çarşamba, 14 Temmuz 2021 17:14:40 (GMT+3) | İstanbul

Küresel çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Kryvyi Rih, yüksek fırınlarından birinde uzun süreli yenileme çalışmaları başlatacağını duyurdu.

Şirket, bakım çalışmalarının sonucunda yalnızca pik demir üretimini değil, fırınlarının operasyonel ömrünü de artıracağını ve üretiminindaha uygun maliyetli olacağını belirtti. 2023 yılında devreye alınması planlanan yenilenmiş fırınla birlikte, pik demir üretim kapasitesi mevcut 9.200 mt’dan 12.500 mt’a çıkacak. Ayrıca, şirket, sinter beslemeyle birlikte hammadde olarak pelet de kullanabilecek. CISDI UK tarafından gerçekleştirilecek yenileme projesinin maliyetinin 270 milyon $ olacağı tahmin ediliyor.