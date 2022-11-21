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Hindistan bazı mamul ve hammaddelerdeki ihracat vergisini kaldırırken, kömür ve koka ithalat vergisi getirdi

Pazartesi, 21 Kasım 2022 10:25:20 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümeti vergi sisteminde yaptığı değişikliklerle birlikte pik demir, bazı demir-çelik ürünleri ve pelet ihracatına uygulanan vergileri kaldırdı.

Yapılan değişiklik sonucunda başlıca uzun ve yassı mamuller beraberinde pik demire uygulanan %15 ve pelete uygulanan %45 oranlarındaki ihracat vergisi kaldırıldı. Bununla birlikte %58’den düşük tenörlü parça cevher ve toz cevher ihracatına uygulanan vergi tamamen kaldırılırken, %58’den yüksek tenörlü parça cevher ve toz cevhere uygulanan %50 oranındaki ihracat vergisi %30’a düşürüldü.

Hükümet altı ay önce ihtiyaç duyulan tonajların iç piyasaya yönlendirilmesi için ihracat vergisi oranlarını artırma kararı almıştı. Ancak bu karar Asyalı tedarikçilerin ihracat piyasalarındaki payını artırmak istediği bir dönemde yerel üreticilerin ihracatının ve rekabet gücünün azalmasına yol açmıştı.

Öte yandan çelik sektöründe kullanılan antrasit, pulverize kömür, koklaşabilir taş kömürü ve ferronikele %2,5, kok ve yarı koka %5 oranlarında ithalat vergisi getirildi.

İhracat vergisinde yapılan değişikleri memnuniyetle karşılayan ArcelorMittal Nippon Steel Limited CEO’su Dilip Oommen, “Bu değişikliklerle sektör yeniden harekete geçecek ve büyüme yolunda emin adımlarla ilerleyecek,” şeklinde konuştu.

JSW Steel’den Seshagiri Rao ise, “Alınan karar, özellikle küresel çelik talebinin sertçe düştüğü bir zamanda yerel çelik talebinin toparlanması için beklentileri büyük ölçüde destekleyecek,” dedi.

Yerel piyasa kaynaklarının çoğu sektör tarafından da beklenen ihracat vergisinin kaldırılmasına yönelik atılan adımı olumlu buluyor. Ancak çoğunluk ihracatın hemen artmasından ziyade beklentilerin destekleneceğini düşünüyor. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, yerel inşaat demiri fiyatları şimdiden yükselişe geçti. Yerel bir kaynak, “Üreticilerin son zamanlarda yerel fiyatlarını devamlı olarak düşürdüğü ve son 10-15 gündür üretimlerini de azalttıkları görülüyordu. Dolayısıyla [yerel fiyatlarda] meydana gelen artış daha çok beklentilerin toparlanmasından ve tatil döneminin ardından yeniden stok alımı yapılmaya başlanmasından kaynaklanıyor,” ifadelerini kullandı. Asyalı tedarikçilerle özellikle sıcak rulo sacda kıyasıya bir rekabetin olduğu ihracat piyasalarında Hint üreticilerin satışlarını hemen artırması mümkün gözükmüyor. Ancak beklentiler iyileşiyor ve Hindistan’ın Avrupa gibi geleneksel ihracat piyasalarında daha aktif olabileceği düşünülüyor.


Etiketler: Pelet Demir Cevheri Koklaşabilir Taş Kömürü Pik Demir Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası İth/ihr İstatistikleri 

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