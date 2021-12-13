ArcelorMittal karbon salımını azaltmak için LanzaTech ile ortaklığını genişletiyor

Pazartesi, 13 Aralık 2021 15:51:58 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli ArcelorMittal, bu yıl Mart ayında başlatılan XCarb™ inovasyon fonu aracılığıyla karbon geri dönüşüm şirketi LanzaTech’e 30 milyon $ yatırım yaptığını açıkladı.

Söz konusu yatırımla ArcelorMittal, LanzaTech ile 2015 yılında başlayan iş birliğini, Belçika’da bulunan Ghent tesisinde karbon yakalama ve yeniden kullanım teknolojisini geliştirmeyi amaçlayan bir şekilde genişletiyor. ArcelorMittal’in 180 milyon € değerinde olan projesi Carbalyst® tesisi şu anda yapım aşamasında ve 2022 yılının sonundan önce devreye alınması planlanıyor. Tesis, LanzaTech’in çelik üretim sürecinin yol açtığı karbon açısından zengin atık gazları yakalayan ve bunları sürdürülebilir yakıtlar ve kimyasallara dönüştüren gaz fermantasyon teknolojisini kullanarak ArcelorMittal Ghent'in karbon salımını yılda 125.000 mt azaltacak.