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ArcelorMittal hidrojen boru hattı inşaatında kullanılacak HyMatch® çeliğini piyasaya sürdü

Cuma, 02 Ağustos 2024 11:22:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, hidrojen boru hatlarının inşası için HyMatch® çelik markası altında yeni bir çelik ürününü piyasaya sürdüğünü açıkladı.

ArcelorMittal Europe – Flat Products’ın Pazarlama Direktörü Laurent Plasman, “Yıllardır hat borusu çeliği üretiyor olsak da enerji geçişiyle boru hatlarında hidrojen ve karbonun güvenli bir şekilde taşınması yeni bir zorluk ortaya koydu. Bu nedenle bu yeni uygulamalarda ihtiyaç duyulan çelik kalitelerini geliştirmek için Ar-Ge ile mühendislik uzmanlığımızı kullanıyoruz ve planlanan hidrojen boru hatları için en yeni çelik kalitelerimizi denemek üzere bir dizi farklı ortakla birlikte çalışıyoruz,” dedi. AB 2030 yılına kadar 10 milyon mt yenilenebilir hidrojen üretmeyi hedefliyor.

ArcelorMittal çeşitli üretim tesislerinde çeliğin hidrojen altyapısında kullanımına yönelik araştırma programları yürütüyor.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi ArcelorMittal 

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