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ArcelorMittal gaz işleme teknolojisini geliştirmek için Utility Global’e yatırım yaptı

Perşembe, 26 Eylül 2024 14:47:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli küresel çelik üreticisi ArcelorMittal, ABD merkezli Utility Global’in 53 milyon $’lık bağış toplama turunun bir parçası olarak XCarb® İnovasyon Fonu aracılığıyla şirkete 5 milyon $ yatırım yaptığını açıkladı.

Utility Global, endüstriyel süreçlerden ortaya çıkan gazları elektrik kullanmadan yüksek saflıkta hidrojene ve yakalanıp depolanabilen konsantre karbona dönüştüren bir reaktör geliştirdi. Üretilen hidrojen, doğal gazın yerini almak üzere çelik üretim sürecinde yeniden kullanılabilirken konsantre karbon, karbon yakalama ve ayırma işleminin maliyetini önemli ölçüde azaltacak. Bu da çelik üretiminin karbondan arındırılmasını destekleyecek.

Yatırıma ek olarak ArcelorMittal, komplekslerinde pilot tesislere ev sahipliği yapma fırsatı yakalamak ve entegre çelik tesislerinden birini büyük ölçekli ticari tesise dönüştürmek amacıyla söz konusu teknolojiyi kullanmak üzere bir iş birliği anlaşması imzaladı.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım ArcelorMittal 

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