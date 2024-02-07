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ArcelorMittal Bremen ve Eisenhüttenstadt’taki karbondan arındırma projeleri için finansman alacak

Çarşamba, 07 Şubat 2024 11:09:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal Almanya’da bulunan Bremen ve Eisenhüttenstadt tesislerinde gerçekleştireceği karbondan arındırma projeleri için ülkenin Federal Ekonomik İşler ve İklim Bakanlığı’ndan yaklaşık 1,3 milyar € finansman alacağını açıkladı. Avrupa Rekabet Birimi’nin onayına tabi olan finansman söz konusu tesislere yapılacak yaklaşık 2,5 milyar € yatırımın bir parçası olacak.

Şirket Bremen ve Eisenhüttenstadt tesislerinde yenilenebilir elektrik kullanarak çelik üretecek ve geri dönüştürülmüş hurda kullanımını artıracak elektrik ark ocakları kurmayı planlıyor. Ayrıca Bremen tesisinde bir doğrudan indirgeme tesisi inşa edilecek. Söz konusu tesiste üretilecek sünger demir Bremen ve Eisenhüttenstadt’ta gerçekleştirilen çelik üretiminden kaynaklanan emisyonu azaltacak.

Şirket karbon emisyonunu 2030 yılına kadar yaklaşık %60 azaltmayı planlıyor.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım ArcelorMittal 

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